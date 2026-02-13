মাইকে ঘোষণা দিয়ে এনসিপির নেতা-কর্মীদের আক্রমণ করছে: আখতার হোসেন

রংপুরের হারাগাছে মাইকে ঘোষণা দিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীদের আক্রমণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন। আজ শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ অভিযোগ করেন তিনি। পরে দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া তাঁর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আখতারের বক্তব্য শেয়ার করেন।
ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, ‘বিকাল থেকে হারাগাছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা মাইকে ঘোষণা দিয়ে এনসিপির নেতাকর্মীদের ধরে ধরে আক্রমণ করছে। মারধর করে রক্তাক্ত করছে। অনেকগুলো বাড়িঘরে ভাঙচুর চালিয়ে স্বর্ণালংকার, টাকা লুটপাট করেছে। মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেছে। আগুন দিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে।’
আখতার অভিযোগ করে বলেন, ‘ক্ষমতায় আসতে না আসতেই বিএনপি হারাগাছে সন্ত্রাস শুরু করেছে।’
প্রসঙ্গত, গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে এনসিপির প্রার্থীরা ৬টি আসনে জয় পেয়েছেন। তাঁদের জোট মোট ৭৭টি আসনে জয় পেয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ২১২টি আসনে জয় পেয়েছে। এই ফল ঘোষণার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় এনসিপির নেতা-কর্মী এবং তাদের পরিবারের ওপর হামলা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে তাঁরা।