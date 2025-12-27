তারেক রহমানকে ‘কটূক্তি’ করা ব্যক্তিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বলল বিএনপি

ওসমান হাদির কবর জিয়ারতে যাওয়ার সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উদ্দেশে ‘কটূক্তি’ করার অভিযোগে এ কে এম শহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে পাঠানো সঠিক হয়নি বলে জানিয়েছে দলটি। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্মান দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি।
আজ শনিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপি বিষয়টি জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ শনিবার ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ ওসমান হাদি এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর জিয়ারত করেন। এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে পুলিশ এ কে এম শহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করে। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠায়।
বিএনপি মনে করে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে যেকোনো ব্যক্তির মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। আর তাই বিএনপি গণতন্ত্র তথা মানুষের বাক্স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। বিএনপি এ-ও বিশ্বাস করে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটা মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার, যা ব্যক্তিকে নির্ভয়ে নিজের চিন্তা, মতামত ও বিশ্বাস প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেয়।
সুতরাং বিএনপি মনে করে, নিজের মতপ্রকাশের কারণে এ কে এম শহিদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে পাঠানো সঠিক হয়নি। তাই অবিলম্বে এ কে এম শহিদুল ইসলামকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্মান দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।