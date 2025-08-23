হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়ার ‘স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে’ কাল ফিরোজায় যাবেন ইসহাক দার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার সরকারি সফরে বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে তাঁর বাসভবন ফিরোজায় যাবেন। আগামীকাল রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের বাসভবনে তাঁর যাওয়ার কথা রয়েছে।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় এ তথ্য জানান দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

শনিবার দুপুরে সরকারি সফরে ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। বিশেষ ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম।

সফরকালে ইসহাক দার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

সম্পর্কিত

বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে বৈঠক করলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

উগ্রবাদ ছড়ানোর চেষ্টা দেখে হতাশ হতে হচ্ছে: মির্জা ফখরুল

জনগণের আকাঙ্ক্ষা না বুঝলে রাজনীতিতে ভবিষ্যৎ নেই: আমীর খসরু

সংস্কার প্রস্তাবগুলো বিএনপি মন থেকে গ্রহণ করেছে কি না প্রশ্ন রয়েছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে ছাড়া সংস্কার ও নির্বাচন হবে না: শামীম হায়দার পাটোয়ারী

ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান রুখে দেবে ছাত্রসমাজ: আ স ম আবদুর রব

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিষয়ে আপস করব না: লুৎফুজ্জামান বাবর

হাসিনার বিচার অবশ্যই হতে হবে: মির্জা ফখরুল

মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন নাহিদ ইসলাম

নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদের বাস্তবায়ন চায় এনসিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা