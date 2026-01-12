আগামী নির্বাচনে ৩০ আসনে লড়বে এনসিপি: আসিফ মাহমুদ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ৩০ আসনে লড়বে বলে জানিয়েছেন দলটির মুখপাত্র ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ সোমবার একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান তিনি।
আসিফ বলেন, ‘১১ দলের নির্বাচনী জোটের হয়ে ৩০ আসনে লড়বে এনসিপি। এটা কোনো আদর্শিক জোট নয়, কৌশলগত জোট। দেশের জনগণ ও বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সকল নেতা-কর্মী এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। এই জোট আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংস্কারের জোট।’
আসিফ আরও বলেন, জোট করার জন্য এনসিপি অনেক ছাড় দিয়েছে। অন্যদেরও এই মানসিকতা থাকায় জোটটি হয়েছে। এই জোট ইনশা আল্লাহ এবার সরকার গঠন করবে।
জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটের সিদ্ধান্তের পর এনসিপি থেকে যাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে এখনো কাজের সুযোগ রয়েছে বলে জানান আসিফ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যাঁরা পদত্যাগপত্র দিয়েছেন, তাঁরা আমাদের অ্যাসেট। তাঁদের পদত্যাগপত্র এখনো গ্রহণ করা হয়নি। এখনো একসঙ্গে কাজের সুযোগ আছে।’
সাবেক এই উপদেষ্টা আরও বলেন, এনসিপির কোনো প্রার্থী নেই—এমন ২৭০টি আসনে প্রতিনিধির মাধ্যমে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাবে। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে গণভোটের প্রার্থী হিসেবে কাজ করবে এনসিপি।
প্রসঙ্গত, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে ৩০০ আসনে ১ হাজার ৪৮৪টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি করেছিল এনসিপি। এর বিপরীতে জামায়াতের সঙ্গে জোটে গিয়ে নতুন এই রাজনৈতিক দল এখন ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৩০টিতে লড়বে।