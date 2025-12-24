হোম > রাজনীতি

৩ জানুয়ারি ঢাকায় মহাসমাবেশ করবে জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী ৩ জানুয়ারি রাজধানী ঢাকায় মহাসমাবেশ করবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার, বিচার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এই সমাবেশ করবে দলটি। এ উপলক্ষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে।

জামায়াত সূত্র গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সাম্প্রতিক এক বৈঠকে ঢাকায় মহাসমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ৩ জানুয়ারি ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে এই সমাবেশ হবে। মহাসমাবেশ সফল করতে ইতিমধ্যেই জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে সমাবেশ বাস্তবায়ন কমিটি হয়েছে। এই কমিটির অধীনে বেশ কয়েকটি উপ-কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো সমাবেশ সফল করতে একাধিকবার বৈঠকও করেছে। জেলা-উপজেলা পর্যায় থেকেও ঢাকায় লোক আনার চেষ্টা করবে দলটি। সেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশে কয়েক লাখ নেতা-কর্মী ও সমর্থক জমায়েত করার চেষ্টা করবে বলে আশা করছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির একাধিক নেতা।

এ বিষয়ে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আগামী ৩ জানুয়ারি সমাবেশের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। আগামীকালের মধ্যে আশা করি জানানো হবে আমাদের। বর্তমানে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিশেষ করে ওসমান হাদির শহীদ হওয়ার ঘটনা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ বেশ কয়েকটি ইস্যু সামনে রেখে আমাদের এই সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।’

