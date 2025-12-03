কুত্তা শুয়ে থাকার নির্বাচন চাই না: মুজিবুর রহমান

ভোটকেন্দ্রে ভোটার কম হয়—এমন নির্বাচনে অনাগ্রহের কথা প্রকাশ করে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘সাংবাদিকেরা এখানে আছেন। উনারা রিপোর্ট করেছেন যে, ভোটকেন্দ্রে মানুষ নাই, কয়েকটি কুকুর শুয়ে আছে। এই কুত্তা শুয়ে থাকার নির্বাচন বাংলাদেশে আমরা চলতে দিতে চাই না।’ তিনি আরও বলেন, ভোটকেন্দ্রে ভোটারের অনুপস্থিতি দেশকে যে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে, তা থেকে বের হতে হলে গণভোটই হতে পারে কার্যকর পথ।
আজ বুধবার রংপুরের কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে আট দলের মহাসমাবেশ হয়। সেখানে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এসব কথা বলেন।
গণভোটের ব্যাপারে সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ‘গণভোটের মাধ্যমে ভোটের চরিত্র পাল্টাতে হবে। গণভোট হলে ক্ষতিটা কী? গণভোট মানে জনগণ ভোট দিবে। কিসের জন্য দিবে? রাজনৈতিক দলগুলো একমত হইতে পারছে না। তো ঝগড়া যখন তারা মিটাইতে না পারে, একটা নিয়ম আছে—অতীতেও হয়েছে, যে তোমরা বাদ দাও রাজনৈতিক দল, আমাদের হাতে ছেড়ে দাও গণভোট। আমরা ঠিক করে দিব কোনটা ঠিক। অতএব এই গণভোট হওয়াটা জাতির জন্য ভালো লক্ষণ। আর না হওয়াটা খারাপ লক্ষণ।’
মুজিবুর রহমান বলেন, ‘যারা গণভোট হইতে দিতে চায়, তারা জনগণের জন্য ভালো কিছু করতে চায়। আর যারা গণভোট হইতে দিতে চায় না অথবা যারা গণভোটের রেজাল্ট যাতে না আসে, সেই জন্য গণভোট যেদিন হবে, সেই দিনই সংসদ নির্বাচন দাবি করে। গণভোট ঠিক করবে সংসদ নির্বাচনকে। কিন্তু একই দিনে যদি গণভোট হয়, তাহলে গণভোটের এই রায় সংসদ নির্বাচনকে কোনো ভালো কিছু করতে পারবে? আগামীতে গণভোট যখনই হোক, যেভাবেই হোক, আমরা আগে চাই।’
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। এতে আরও বক্তব্য দেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম, মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, শেখ সালাহউদ্দিন, মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, মাওলানা আবু তাহের খান, মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী প্রমুখ।