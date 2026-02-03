জামায়াত আমিরের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাকের প্রতিবাদ জানাতে বঙ্গভবন যাচ্ছে প্রতিনিধিদল

জামায়াত ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট ‘হ্যাকের’ ঘটনায় বঙ্গভবনের একটি ই-মেইলের সম্পৃক্ততার অভিযোগ করেছে দলটির আইটি বিভাগ। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে এবং প্রতিবাদ জানাতে আজ বঙ্গভবনে যাচ্ছে জামায়াতের একটি প্রতিনিধি দল।
আজ মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় দলটি।
জামায়াত জানায়, আজ ৩ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য পরিকল্পনাবিদ সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনের ই-মেইল ব্যবহার করে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেল হ্যাক করে নারীবিদ্বেষমূলক প্রচারণা চালানোর ঘটনার প্রতিবাদ ও বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে বঙ্গভবনে যাবেন।