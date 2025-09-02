হোম > রাজনীতি

সুদানে ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় জামায়াত সেক্রেটারির শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জামায়াত ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

আফ্রিকার দেশ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে ভূমি ধসে এক হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি এ সমবেদনা জানান।

শোক বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, গত ৩১ আগস্ট দারফুর অঞ্চলের মাররা পর্বতমালায় সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিধস গোটা মানবজাতির জন্য হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি। নারী-পুরুষ, শিশুসহ বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানি এবং একটি সম্পূর্ণ গ্রাম মাটির নিচে চাপা পড়া নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক।

মিয়া গোলাম পরওয়ার নিহত ব্যক্তিদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা ও নিরাপদ পুনর্বাসনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

দীর্ঘদিন ধরে চলমান গৃহযুদ্ধ ও মানবিক সংকটে জর্জরিত সুদানের জনগণের এ ভয়াবহ দুর্যোগ মুহূর্তে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, তারা যেন দ্রুততম সময়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধারের ব্যবস্থা করে এবং জীবিত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

সুদানে ভয়াবহ ভূমিধসে নিহত অন্তত ১০০০
সম্পর্কিত

নুরের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চান জামায়াতের নায়েবে আমির মুজিবুর

ফ্যাসিবাদের সমর্থনকারী ও তাদের বয়ানে সুর মেলানোদের আইনের আওতায় আনা উচিত: রিজভী

হত্যার উদ্দেশ্যেই নুরকে আঘাত করা হয়েছে: মির্জা ফখরুল

প্রতিহিংসার রাজনীতি আগামীর বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

নুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

ডাকসু প্রার্থীকে ‘শিবির নেতার’ গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে কর্মসূচি দিল ছাত্রদল

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

বিএনপির পেশাজীবী পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত

কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইবরাহিমের নাম বাদ দিতে ইসিকে চিঠি

বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাল এনসিপির প্রতিনিধিদল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা