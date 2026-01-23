১৬ ঘণ্টায় তারেক রহমানের ৭ সমাবেশ

নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম দিনে ১৬ ঘণ্টায় ৭টি সমাবেশ শেষ করে শুক্রবার ভোরে গুলশানের বাসায় ফিরেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার রূপগঞ্জের গাউছিয়ায় শেষ নির্বাচনী সমাবেশ করেন রাত সাড়ে ৪টায়।
সমাবেশটি শেষ হওয়ার পর বিএনপির চেয়ারম্যান বাসায় পৌঁছান বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
এর আগে গতকাল বৃস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথম নির্বাচনী সমাবেশ করেন তারেক রহমান। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে মৌলভীবাজারের শেরপুরের আইনপুর খেলার মাঠে, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা মাঠ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়া খেলার মাঠ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব স্টেডিয়াম ও নরসিংদীর পৌর এলাকায় নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেন।
সিলেট থেকে টানা ১৬ ঘণ্টা ভ্রমণ করেন তারেক রহমান। পথে পথে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশগুলোতে ব্যাপক মানুষের উপস্থিতি দেখা যায় গভীর রাত পর্যন্ত।