চালের ট্রাকে চাঁদা কারা নেয় আমরা জানি, জনসভায় শফিকুর

কুষ্টিয়া  প্রতিনিধি

মেহেরপুরে গতকাল জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন দলটির আমির শফিকুর রহমান। দুপুরে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে। এ ছাড়া গতকাল কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহে জনসভায় বক্তব্য দেন জামায়াতের আমির। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিছু লোক বিভিন্ন জায়গায় দখলদারি ও চাঁদাবাজিতে নেমে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। কুষ্টিয়ার চালকল ও পণ্যবাহী ট্রাক থেকে অবৈধ খাজনা আদায়ের অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘চালের ট্রাকপ্রতি পাঁচ হাজার টাকা নেওয়ার খবর আমরা জানি। বিভিন্ন স্ট্যান্ড দখলের খেলা চলছে। যাঁরা এসব করছেন, ফিরে আসুন। মানুষ আপনাদের ঘৃণা করে, অভিশাপ দেয়।’

কুষ্টিয়ার শহীদ আবরার ফাহাদ স্টেডিয়ামে গতকাল সোমবার সকালে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জামায়াতের আমির। গত শনিবার উত্তরবঙ্গ সফর শেষে রোববার ঢাকায় তিনটি সমাবেশ করে গতকাল কুষ্টিয়া থেকে দক্ষিণাঞ্চল সফর শুরু করেন জামায়াত আমির। কুষ্টিয়া ছাড়াও মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহে আরও তিনটি জনসভায় অংশ নেন তিনি।

কুষ্টিয়ার সমাবেশে চাঁদাবাজদের উদ্দেশে শফিকুর রহমান বলেন, ‘সত্যিই যদি সংসারের অভাব-অনটনের কারণে এসব করেন, তাহলে সরে আসুন। আল্লাহ আমাদের যে রিজিক দিয়েছেন, তা আমরা আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে রাজি আছি। তবুও মানুষকে কষ্ট দেবেন না, চাঁদাবাজি করবেন না।’

নারীদের বিষয়ে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের এত তালা কেনার টাকা নেই যে নারীদের ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখব। আমরা নারীদের জন্য নিরাপদ সমাজ ও কর্মস্থল নিশ্চিত করব। বড় শহরগুলোতে আলাদা বাস সার্ভিস চালু করা হবে, যাতে নারীরা নিরাপদে চলাচল করতে পারেন।’

জামায়াতের আমির বলেন, ‘উন্নয়নের নামে ৫৪ বছর কমবেশি যাঁরাই ক্ষমতায় গিয়েছেন, তাঁরা সবাই একই কাজ করেছেন। একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্রের পরিবর্তন না করলে ভালো কিছু সম্ভব নয়।’

কুষ্টিয়ার সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগা, কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আমির আমজা প্রমুখ।

মেহেরপুরে সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে দুপুর ১২টায় অন্য একটি জনসভা হয়। বেলা দেড়টা নাগাদ হেলিকপ্টারে সেখানে পৌঁছান শফিকুর রহমান। ১৭ বছর ধরে বাংলাদেশের সবাই নির্যাতিত ছিল মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘পাঁচ তারিখে (৫ আগস্ট) আল্লাহ একটা সুযোগ করে দিয়েছিল। অথচ সেই সুযোগ কাজে না লাগিয়ে একটি শ্রেণি নিজেদের উন্নয়ন শুরু করে দিল।’

‘সম্পদ বাড়বে জনগণের, জনপ্রতিনিধিদের নয়’ মন্তব্য করে জামায়াতের আমির বলেন, ‘এই সৎ সাহস যাঁদের আছে, তাঁরাই জনপ্রতিনিধি হওয়ার চিন্তা করেন। শুধু একবার সুযোগ করে দিয়ে দেখেন, আমাদের ভাইয়েরা আপনাদের সঙ্গে থাকেন কি না।’

আগামী ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে জামায়াতকে সমর্থন দিলে জনগণের সম্পদের ওপর হাত দেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘আমরা জনগণের চৌকিদার হয়ে আপনাদের আমানতের হেফাজত করব ইনশা আল্লাহ। আমরা জনগণের প্রতিটি সম্পদের আয়-ব্যয়ের হিসেব জনসমক্ষে দিতে বাধ্য থাকব। সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্পদের হিসাব জনগণের কাছে দিতে হবে। প্রতিটি নদ-নদী দখলমুক্ত করে জীবন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব।’

মেহেরপুরে সমাবেশ শেষে মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দীন খান ও মেহেরপুর-২ আসনের মো. নাজমুল হুদার হাতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক তুলে দেন শফিকুর রহমান।

সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুল মাঠে আরেকটি সমাবেশে যোগ দেন জামায়াত আমির। সেখানে তিনি বলেন, ‘এ জাতির সন্তানেরা যুগে যুগে রক্ত দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমরা তাদের সম্মান দিতে চাই। চব্বিশে বিপ্লব করেছে, ছাব্বিশে আরেকটি বিপ্লব করতে হবে। আগামী ১২ তারিখে ব্যালট বিপ্লব করতে হবে। দেশের উন্নয়নে এ বিপ্লব করতে হবে।’

জামায়াত আমির বলেন, ‘রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করা হয়েছে। আমরা কথা দিচ্ছি, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে লুটকারীদের পেটে হাত দিয়ে সব সম্পদ বের করে আনা হবে, সেটা দেশে অথবা বিদেশে।’

বক্তৃতা শেষে ঝিনাইদহ-১ আসনের প্রার্থী এ এস এম মতিউর রহমান, ঝিনাইদহ-২ আসনের প্রার্থী আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, ঝিনাইদহ-৩ আসনের প্রার্থী অধ্যাপক মতিয়ার রহমান এবং ঝিনাইদহ-৪ আসনের প্রার্থী আবু তালিবের হাতে দাড়িপাল্লা প্রতীক তুলে দেন জামায়াতের আমির।

আজ চার জেলায় জনসভা

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টায় যশোরে, দুপুর সাড়ে ১২টায় সাতক্ষীরায়, বেলা সাড়ে তিনটায় খুলনায় এবং বাগেরহাটে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় জনসভায় অংশ নেবেন জামায়াত আমির শফিকুর রহমান। এ ছাড়া কাল বুধবার জামালপুর, শেরপুর ও ময়মনসিংহে জনসভা করবেন তিনি।

