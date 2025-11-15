হোম > রাজনীতি

বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জামায়াতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজশাহীতে মহানগর দায়রা জজ আবদুর রহমানের বাসায় হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক, উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। পাশাপাশি তিনি বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানান তিনি।

বিবৃতিতে গোলাম পরওয়ার বলেন, এ ধরনের বর্বর হত্যাকাণ্ড কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। একটি নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করা এবং একজন মায়ের ওপর সন্ত্রাসী হামলা মানবতাবিরোধী অপরাধের শামিল।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। একই সঙ্গে নিহত তাওসিফের শোকাহত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে দোয়া করছি, মহান রব তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন। আহত তাসমিন নাহার লুসীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’

বিচারকের ছেলে হত্যা: ৫ দিনের রিমান্ডে আসামি লিমন মিয়া
নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি, না মানলে রোববার থেকে কলমবিরতির হুমকি বিচারকদের

গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন, প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার ও আইনের মাধ্যমে দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এ ঘটনা যেন কোনোভাবেই গাফিলতি বা ধামাচাপা না থাকে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এ দাবি জানাচ্ছি এবং বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’

