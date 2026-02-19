এনসিপির আইনজীবী সংগঠন থেকে নাজমুস সাকিব স্থায়ী বহিষ্কার

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আইনজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল ল’ ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের যুগ্ম সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিবকে স্থায়ী বহিষ্কার ও পদ হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সংগঠনটির দপ্তর সেলের সদস্য অ্যাডভোকেট আমিনা আক্তার লাভলী স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চিঠিতে বলা হয়, সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি নাজমুস সাকিবকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ও সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এরপর ৫ ফেব্রুয়ারি নোটিশের জবাব দিলেও তা সন্তোষজনক না হওয়ায় ন্যাশনাল ল’ ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের যুগ্ম সদস্যসচিব পদ হতে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার ও অব্যাহতি প্রদান করা হলো।
তার বিরুদ্ধে সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, সহকর্মীদের সঙ্গে বিরূপ ও কুরুচিপূর্ণ আচরণ ও মন্তব্য, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অন্যান্য অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা উপ-কমিটির প্রস্তাবনা সাপেক্ষে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব এর অনুমোদনক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে উল্লেখ করা হয়।