হোম > রাজনীতি

হাসিনার বুলেটে ভয় পায়নি, ডিমে ভয় পাওয়ার প্রশ্নই আসে না: আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে ডিম ছোড়ার ঘটনায় ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন। তিনি বলেছেন, এই প্রজন্ম হাসিনার ছোড়া বুলেটে ভয় পায়নি। তাঁদের ছোড়া ডিমে ভয় পাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের ফেসবুক পেজে প্রচারিত এক ভিডিওতে আখতার হোসেনকে এ কথা বলতে শোনা যায়। নিজের ফেসবুকেও তিনি এ নিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন।

আখতার হোসেন বলেন, এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হয়েছে, আওয়ামী লীগ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। আওয়ামী লীগ জন্মগতভাবে ও প্রকৃতিগতভাবে সন্ত্রাসী সংগঠন। তারা সন্ত্রাস করবে।

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

আখতার হোসেন আরও বলেন, এয়ারপোর্টে আজকে আওয়ামী লীগ হুংকার দিয়ে আসছিল, অশ্রাব্য গালিগালাজ করছিল, বিশেষ করে তাসনিম জারার (এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক) উদ্দেশে। এটাই আওয়ামী লীগের চরিত্র।

আখতার হোসেনের দেওয়া ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

আরও একটি ভিডিওতে আখতার হোসেনকে বলতে শোনা যায়, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মুজিববাদ মুর্দাবাদ।’

এদিকে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক তাসনিম জারা ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া পোস্টে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে আখতার হোসেনের ওপর হামলা হয়েছে। এটি ব্যক্তি আখতার হোসেনের ওপর আক্রমণ নয়, তার রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে করা হয়েছে। এই হামলা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলো যে পরাজিত শক্তির ভয় ও হতাশা কতটা গভীর। আমি নিশ্চিত এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না, তার দৃঢ়তা আরও বাড়িয়ে দিবে।’

সম্পর্কিত

এই সময়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের কোনো অংশ থেকে শিরোনাম না করতে মির্জা ফখরুলের অনুরোধ

আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করল অন্যায়ের জন্য তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই—নিউইয়র্ক বিমানবন্দরের ঘটনায় মির্জা ফখরুল

৩০ আসন: কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত ফখরুলের বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের

গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি: জামায়াত আমির

প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিরাপত্তাহীনতায় ঠেলে দিয়েছেন: ইসলামী আন্দোলন

আখতার-জারার ওপর হামলায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা জড়িত: নাহিদ ইসলাম

আখতারকে ডিম ছুড়ে মারার অভিযোগে যুবলীগ কর্মী আটক

সিপিবির কংগ্রেস: ৪৩ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত, নেতৃত্ব ঠিক হবে কাল

আখতার হোসেনের ওপর হামলায় গণসংহতি আন্দোলনের নিন্দা ও প্রতিবাদ

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা