হোম > রাজনীতি

জোটবদ্ধ নির্বাচনে প্রতীক নির্ধারণে স্বাধীনতা চেয়ে সিইসিকে ১২ দলীয় জোটের চিঠি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সিইসিকে ১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়। ছবি: সংগৃহীত

জোটের ভোটে দলগুলোর পছন্দের প্রতীকে নির্বাচন করার সুযোগ চেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনকে চিঠি দিয়েছেন ১২ দলীয় জোটপ্রধান ও জাতীয় পার্টির (জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) এ চিঠি দেওয়া হয়।

চিঠিতে বলা হয়, ‘আরপিও সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ২০-এ জোটগত নির্বাচন বিষয়ে বলা হয়েছে, জোট মনোনীত প্রার্থী হলেও তাঁকে নিজের দলের প্রতীকে নির্বাচন করতে হবে। এ পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করছি। অতীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ হয়ে নিজেদের বা জোটের অন্য কোনো দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এটা রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে এর আগে কোনো সমস্যা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এ প্রক্রিয়া পরিবর্তনের কোনো দাবি ছিল না।’

চিঠিতে বলা হয়, ‘এ বিষয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে আরপিওর ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে কোনো পরিবর্তন আনা হবে না বলে বিএনপিসহ আমাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই পত্রিকায় খবর এল যে, জোট করলেও দলীয় প্রতীকে ভোট করতে হবে।’

চিঠিতে আরও বলা হয়, ‘জোট গঠনের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচনে জয়ী হওয়া। জোটবদ্ধ দলগুলোর পছন্দ অনুযায়ী প্রতীক চাওয়ার অধিকার আছে। এভাবেই এত দিন প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং এতে কোনো সমস্যা হয়নি। এই প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তা ছাড়া নির্বাচনের প্রধান অংশীজন অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা ছাড়াই এমন একটি বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনভিপ্রেত এবং আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।’

১২ দলীয় জোট বলেছে, ‘আরপিওতে ২০ অনুচ্ছেদের পূর্বের বিধান বহাল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। সংস্কারের দোহাই দিয়ে ভিন্ন অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলো মেনে নেবে না।’

১২ দলীয় জোটের মধ্যে রয়েছে—জাতীয় পার্টি (জাফর), লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, জাতীয় দল, বাংলাদেশ জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, নয়া গণতান্ত্রিক পার্টি, ইসলামিক পার্টি, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল ও ইউনাইটেড লিবারেল পার্টি।

উল্লেখ্য, কোনো দল জোটগতভাবে নির্বাচন করলেও নিজেদের প্রতীকে অংশ নিতে হবে। এমন বিধান যুক্ত করে নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (সংশোধন) অধ্যাদেশের খসড়া সম্প্রতি অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ।

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়াসহ বিএনপির প্রার্থী হচ্ছেন ১০ নারী

মায়ের পুরোনো আসনে তারেকের প্রথম নির্বাচন

ঢাকায় ধানের শীষ পেলেন যাঁরা

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় জামায়াতের নিন্দা

বিএনপির হেভিওয়েট নেতারা প্রার্থী হচ্ছেন যেসব আসনে

সরকারকেই দায়িত্ব নিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে: আখতার হোসেন

যে দুই আসনে লড়বেন ফখরুল ও সালাহউদ্দিন

২৩৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা, তালিকা দেখুন

জোনায়েদ সাকিকে প্রধান করে গণসংহতির ৫৫ সদস্যের নির্বাহী কমিটি

বগুড়া ৬ ও ৭ আসনে লড়বেন মা-ছেলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা