নির্বাচনের আগে দেশে ইসলাম ও অ্যান্টি ইসলাম গেম চলছে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচনের আগে দেশে ইসলাম ও ইসলামবিরোধী খেলা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের আগে দেশে ‘ইসলাম ও অ্যান্টি ইসলাম’ গেম হচ্ছে। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে মুসলিমদের অনুভূতিতে কেউ আঘাত করতে পারবে না এবং আঘাত হানলে তা রুখে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে এনসিপি হিন্দুত্ববাদী বা ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি চায় না।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংহতি জানানোর কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কারারুদ্ধ প্রবাসীরা মুক্ত হওয়ায় শোকরানা ও দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

নাসীরুদ্দীন খালেদা জিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শেখ হাসিনা ও জাতীয় পার্টিকে দায়ী করে বলেন, ‘শেখ হাসিনার বিষয়ে আমাদের যে অবস্থান, জাতীয় পার্টির বিষয়ে জামায়াত ও বিএনপিকে একই অবস্থান নিতে হবে। কুসুম কুসুম প্রেম চলবে না।’

দলীয় সাংগঠনিক অবস্থান তুলে ধরে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল, কিন্তু তাদের একটা সমস্যা হচ্ছে, তারা এখনো সংস্কারের পক্ষে আসে নাই। জামায়াতে ইসলামী গণতান্ত্রিক দল না, তারা রেভল্যুশনারি দল, কিন্তু তাদের অনেক ভালো কাজ হয়েছে।’

নাসীরুদ্দীন জানান, এনসিপির রাজনীতি হলো তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করতে চায় এবং একই সঙ্গে ভালো কাজ করতে চায়। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, তাঁদের নমিনেশনপ্রক্রিয়া চলছে এবং যাঁরা দুর্নীতি-চাঁদাবাজি করেছেন, এমন একজন লোকও এনসিপি থেকে মনোনয়ন পাবেন না।

আরব আমিরাতে কারারুদ্ধ প্রবাসীদের দেশে ফেরার উদ্যোগ নেওয়ায় আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের প্রশংসা করে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আসিফ নজরুল স্যারের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করেছি, কিন্তু প্রবাসীদের দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়ায় সব সমালোচনা তুলে নিলাম।’

এনসিপির এ নেতা বলেন, বন্দীদের দেশে ফেরার বিষয়টি যেন সারা দেশে একটি ‘উদ্‌যাপন’ হয়, সেই উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে এবং প্রবাসে কারাবন্দীদের পরিবারের দায়িত্বও সরকারকে নিতে হবে।

