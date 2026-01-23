হোম > রাজনীতি

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী ও দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশ কর্মসূচিতে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী রোডে মৌচাক এলাকার একটি গলিতে পথসমাবেশ চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ডিজিটাল ক্যাম্পেইন টিমের ব্যবস্থাপক শামিল আব্দুল্লাহ এ বিষয়ে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মৌচাক এলাকায় বাংলা টিভির গলিতে প্রচারণা চলছিল। এ সময় বাংলা টিভির বিপরীত দিকের ভবন থেকে ডিম ছুড়ে মারা হয়। এরপর আমরা ওই এলাকার কর্মসূচি যথাসম্ভব দ্রুত শেষ করে পরীবাগে চলে আসি।’

শামিল আব্দুল্লাহ জানান, এ ঘটনায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অক্ষত আছেন। তিনি প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ সন্ধ্যায় মৌচাক এলাকায় গণসংযোগে অংশ নেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। এ সময় হঠাৎ পাশের একটি ভবন থেকে ডিম ছুড়ে মারা হয়। ডিম নিক্ষেপের পরপরই সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে দলের কর্মী-সমর্থকেরা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানান।

এনসিপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, একটি প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে।

সম্পর্কিত

ভাষানটেকে বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান

এবারের নির্বাচন প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের সংসদে পাঠানোর নির্বাচন: নাহিদ ইসলাম

দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশনে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াত আমির

নির্বাচন বানচাল করতেই কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতাকে গুলি: মির্জা ফখরুল

কেউ কেউ বসন্তের কোকিল, উড়ে এসে জুড়ে বসে: জামায়াত আমির

সামনে আগাব, নাকি পেছনে যাব—এই নির্বাচনেই তার ফয়সালা: সারজিস আলম

উত্তরবঙ্গের চেহারা বদলে দিতে পাঁচ বছরই যথেষ্ট: পঞ্চগড়ে জামায়াত আমির

দিনাজপুরে জামায়াতের জনসভা শুরু

পঞ্চগড়ে জামায়াতের সমাবেশ শুরু, কানায় কানায় পূর্ণ মাঠ

শুধু গার্মেন্টস দিয়ে কী হবে, নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করতে হবে: তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা