‘আমরা নতুন করে শুরু করব’, কী বোঝালেন মাহফুজ আলম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। ছবি: ফেসবুক

দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ আহ্বান জানিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ মাহফুজ আলম। আজ সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এমন কথা বলেন।

মাহফুজ আলম তাঁর পোস্টে ইংরেজিতে লেখেন, ‘আমরা নতুন করে শুরু করব। ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সততার শক্তি নিয়ে আমরা একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পথে এগিয়ে যাব।’ তিনি তার এই আহ্বানকে কেবল একটি তাৎক্ষণিক পরিবর্তন হিসেবে নয়, বরং একটি ‘দীর্ঘ যাত্রা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

গত জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাহফুজ আলম তাঁর বার্তায় জুলাইয়ের চেতনাকে সমুন্নত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘চলুন, জুলাইয়ের জন্য, তরুণদের জন্য এবং বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘ যাত্রা শুরু করি।’

পোস্টের শেষ অংশে তিনি তাঁর নৈতিক অবস্থানের কথা জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা কোনো আপস করব না।’

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলীয় জোটে যোগ দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সহযোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত এই নতুন রাজনৈতিক দলে তিনি যোগ দিচ্ছেন না বলে স্পষ্ট করেছেন। লক্ষ্মীপুর-১ আসন থেকে তাঁর স্বতন্ত্র নির্বাচন করার কথা শোনা যাচ্ছিল। তবে তিনি নির্বাচনেও অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

