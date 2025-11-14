জুলাই সনদ আদেশের খসড়া তৈরির সময় আসিফ নজরুলের মাথায় ছিল বিএনপির প্রেসক্রিপশন: নাসীরুদ্দীন

জুলাই সনদ আদেশের খসড়া তৈরির সময় আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের মাথায় বিএনপির প্রেসক্রিপশন ছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেছেন, খসড়া তৈরির সময় জনগণের কথা চিন্তা করলে সেভাবেই তৈরি করতেন।
আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ তোলেন।
সংবাদ সম্মেলনে আইন উপদেষ্টাকে ইঙ্গিত করে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমরা বলেছিলাম যে, আপনি যে আদেশটা দিবেন, এই আদেশের ড্রাফটা আমাদের আগে দেখাতে হবে; কিন্তু সরকার ড্রাফটা না দেখিয়ে নিজস্ব ক্ষমতাবলে একটা আদেশ জারি করেছে। আর যিনি ড্রাফটা করেছেন, আমি তাঁর নাম উচ্চারণ করব না। তাঁর মনমগজে যদি বাংলাদেশের জনগণ থাকত, এই ধরনের ড্রাফট উনি তৈরি করতেন না। এটা আদেশ হয়েছে, কিন্তু একটা জনবিরোধী আদেশ হয়েছে। উনার মাথায় ছিল বিএনপির প্রেসক্রিপশন।’
নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘কারা এই আদেশটা দিয়েছে, এটা বাংলাদেশের সকল মানুষ জানে। সাংবাদিক ভাইয়েরা আপনারাও জানেন। উনি গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে এই পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানকে কীভাবে মুজিবীয় সংবিধানের ভেতরে ঢোকানো যায়, এই প্রচেষ্টাই করে যাচ্ছেন। উনি আমাদের আইনমন্ত্রী (আইন উপদেষ্টা) হিসেবে আছেন, তো উনি যদি জনগণটা মাথায় রাখতেন, উনি কিন্তু এই ধরনের আদেশটার যে ড্রাফটিং, এটা করতেন না।’
নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘এই ড্রাফটিংয়ের যে চারটি কোশ্চেন রয়েছে, এই আদেশের প্রথম যে কোশ্চেন, সেটাতে অস্পষ্টতা রয়েছে। বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার জুলাই সনদের যে প্রক্রিয়া, সে অনুসারে হবে। কিন্তু জুলাই সনদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা রয়েছে, সবাই ঐকমত্য হয়েছে, কিন্তু গঠনের প্রক্রিয়ায় নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে বিএনপির। তাহলে সেই আবার বাহাত্তরের সংবিধানের দিকে তো আমরা যাচ্ছি।’
বিএনপিকে বাহাত্তরের সংবিধানের নব্য পাহারাদার হিসেবে উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘এই বাহাত্তরের সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য নব্য পাহারাদার হিসেবে বিএনপি মাঠে আবির্ভূত হয়েছে। যেটা আমাদের জন্য দুঃখজনক। বিএনপির যারা সিনিয়র লিডার, যারা ক্ষমতার চেয়ার আঁকড়ে ধরতে চায়, যাদের প্রেস ব্রিফিংয়ে আসলে কোনটা বলবে এটা মাথায় ঠিক থাকে না, যাদের বর্তমান রাজনীতি থেকে রিটায়ারমেন্ট করা উচিত, যারা গত ১৫ বছরে ব্যাংকের ভাগবাঁটোয়ারা করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে খেয়েছিল; তাদের সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তারা এখন আওয়ামী লীগের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।’
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ‘সামগ্রিকভাবে আমাদের কাছে মনে হয়, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের যে আদেশ জারি করা হয়েছে, এই আদেশের ব্যাখ্যা ক্ষমতাবানরা তাঁদের মতো করে করতে পারেন। তেমন একটা অবস্থায় তেমন একটা ভাষ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই, সরকার অবিলম্বে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের সঠিক ব্যাখ্যা দেবে এবং একই সঙ্গে যে বিষয়গুলোতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে, সে অস্পষ্টতাগুলো দূরীকরণ করবে। এর মধ্য দিয়ে জুলাই সনদ নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে, সেই সংকট নিরসনে সরকার উদ্যোগ নেবে।’