চীনে হুয়াওয়ের এক্সিবিশন সেন্টারে এনসিপির নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চীন সফরের প্রথম দিনে হুয়াওয়ের এক্সিবিশন সেন্টার পরিদর্শন করেছেন এনসিপির নেতারা। ছবি: সংগৃহীত

চীন সফরের প্রথম দিনে হুয়াওয়ের এক্সিবিশন সেন্টার পরিদর্শন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল। সেখানে তাঁরা প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিনিময় নিয়ে আলোচনা করেন।

আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের সফরে ঢাকা ত্যাগ করে এনসিপি প্রতিনিধিদল।

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত এনসিপি: নাহিদ ইসলাম

সফররত দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম ও যুগ্ম সদস্যসচিব তাহসীন রিয়াজ।

গত জুলাই মাসে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চীন সফর করে। জুন মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলও বেইজিং সফরে যায়।

