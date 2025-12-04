মধ্যরাত থেকে ভোরের মধ্যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকা ছাড়তে পারেন খালেদা জিয়া

উন্নত চিকিৎসার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আজ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে যুক্তরাজ্যে নেওয়া হবে। কাতারের এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা ছাড়বেন তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে (খালেদা জিয়া) আজ মধ্যরাত থেকে আগামীকাল শুক্রবার ভোরের মধ্যে কাতারের রাজপরিবারের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে লন্ডনে নেওয়া হবে।’
জাহিদ হোসেন জানান, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল থাকবে। তাঁর চিকিৎসার জন্য লন্ডনের একটি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে।
দেশবাসী, বিএনপির নেতা-কর্মী এবং সরকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. জাহিদ।