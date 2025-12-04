হোম > রাজনীতি

মধ্যরাত থেকে ভোরের মধ্যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকা ছাড়তে পারেন খালেদা জিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বেগম খালেদা জিয়া। ছবি: সংগৃহীত

উন্নত চিকিৎসার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আজ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে যুক্তরাজ্যে নেওয়া হবে। কাতারের এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা ছাড়বেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে (খালেদা জিয়া) আজ মধ্যরাত থেকে আগামীকাল শুক্রবার ভোরের মধ্যে কাতারের রাজপরিবারের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে লন্ডনে নেওয়া হবে।’

জাহিদ হোসেন জানান, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল থাকবে। তাঁর চিকিৎসার জন্য লন্ডনের একটি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে।

খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে: ডা. জাহিদ

দেশবাসী, বিএনপির নেতা-কর্মী এবং সরকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. জাহিদ।

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার অবস্থা জানাতে গিয়ে কাঁদলেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার সব প্রস্তুতি নেওয়া আছে: ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়া চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন, ব্রিফিংয়ে ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

‘খালেদা জিয়া আইসিইউতে শুনে রাতে ঘুমাতে পারিনি’, হাসপাতালের সামনে নেতা-কর্মীদের ভিড়

‘দেশবাসীর সমর্থনই আমাদের পরিবারের শক্তি’, তারেক রহমানের পোস্ট

সংকটাপন্ন খালেদা জিয়া

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যুক্ত হলো চীনা বিশেষজ্ঞ দল

অনেক আগেই দেশ ভারতের দখলে যেত, খালেদা জিয়ার কারণে সম্ভব হয়নি: তাহের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা