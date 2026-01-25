হোম > রাজনীতি

‎ভাতা দিয়ে তরুণদের বেকার রাখতে চাই না: শফিকুর রহমান

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 

জনসভায় বক্তব্য দেন ‎জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: জামায়াতের ফেসবুক পেজ

‎জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, তরুণদের বেকার ভাতা দিয়ে তাদের বেকার রাখতে চান না, তাদের দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান তিনি। যাতে হালাল রুজির মাধ্যমে তারা জীবন-জীবিকা করতে পারেন। মা-বোনদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ঢাকা-৪ ও ঢাকা-৫ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী জনসভায় এসব কথা বলেন জামায়াতের আমির।

‎জনসভায় ঢাকা-৪ আসনের প্রার্থী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ও ৫ আসনের প্রার্থী মো. কামাল হোসেনকে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জামায়াতের আমির সবাইকে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান এবং এই জোটের পক্ষে যেখানে যে প্রার্থী আছেন, তাঁদেরও ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

‎জামায়াতের আমির বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে জামায়াতে ইসলামীর বিকল্প নেই। সেটা জনগণ বুঝতে পেরেছে। তাই তারা আসন্ন নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বেকার ভাতার বিষয়ে অবস্থান ব্যাখ্যা করে আমির বলেন, ‘বেকার ভাতা দিয়ে তরুণদের বেকার করে রাখতে চাই না। আমরা তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে চাই। কারিগরের হাত কারও দয়ার জন্য অপেক্ষা করে না।’

‎জনসভায় যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, কদমতলী ও শ্যামপুর থানার বিভিন্ন ওয়ার্ডের জামায়াতের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

সাফ নারী ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বিএনপির অভিনন্দন

চাঁদাবাজি না ছাড়লে কমপ্লিট লাল কার্ড: জামায়াত আমির

আ.লীগ যে অপকর্ম করেছে, আমার দলের লোককে তা করতে দেব না: মির্জা ফখরুল

কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ও ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

বিএনপি ক্ষমতায় এলে চট্টগ্রাম হবে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী: তারেক রহমান

ক্ষমতায় গেলে কঠোর হস্তে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

স্টুডেন্ট লোন চালু ও ব্যাংকঋণ সহজ করবে বিএনপি

তারেক রহমান রাজশাহী আসছেন ২৮ জানুয়ারি

চট্টগ্রামে তারেক রহমান: পলোগ্রাউন্ডে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ব্যাপক সমাগম

চট্টগ্রামে দেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ‘ইয়ুথ পলিসি টকে’ তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা