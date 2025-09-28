পাল্টে যাচ্ছে জামায়াতের লোগো

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় লোগো পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ বিষয়ে শিগগিরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।
জামায়াত সূত্র বলছে, কয়েকটি নকশার লোগো এরই মধ্যে বানানো হয়েছে। সেখান থেকে শিগগিরই চূড়ান্ত করা হবে নতুন লোগো।
আজ রোববার রাজধানীর বসুন্ধরার কার্যালয়ে জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে স্পেনের রাষ্ট্রদূত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রতিনিধিদলের আলাদা দুটি বৈঠকে নতুন লোগো দেখা যায়।
এতে সবুজ পতাকার মাঝে বই ও উদীয়মান সূর্য; তার ওপর কলম দেখা যায়। কলমটি ব্যবহৃত হয়েছে দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লার দণ্ড হিসেবে।
এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজকের পত্রিকাকে বলেন, এটি একটি প্রস্তাবিত লোগো। এখনো চূড়ান্ত হয়নি। শিগগিরই বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।
এর আগে ২০১৬ সালে লোগো পরিবর্তন করে জামায়াতে ইসলামী। আগের লোগোতে একটি গম্বুজের মতো কাঠামো ছিল। গম্বুজের ভেতরে ‘আল্লাহ’ লেখা ছিল। এর মাঝে ছিল দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা। নিচে ‘আকিমুদ দ্বীন’ (দ্বীন কায়েম কর) কথাটি লেখা ছিল।