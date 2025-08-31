হোম > রাজনীতি

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচনের আশ্বাস, জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ নিয়ে আলোচনা হয়নি: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে বলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিএনপিকে আস্বস্ত করেছেন। বৈঠকে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি।

আজ রোববার যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম সাংবাদিকদের কাছে এসব তথ্য জানান।

মির্জা ফখরুল বলেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে প্রধান উপদেষ্টা আস্বস্ত করেছেন। বিএনপি আশা রাখে, প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন হবে। জাতীয় পার্টির নিষিদ্ধের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি।

লন্ডনে একটি দলের প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ প্রমাণ করে সরকার একটি দলের ওপর দুর্বল—জামায়াতের এমন অভিযোগের বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টা একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিএনপির প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, করতেই পারেন। তাঁর এখতিয়ার আছে যেকোনো দলের প্রধানের সঙ্গে বসার। এটা একান্ত তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়।

