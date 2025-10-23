হোম > রাজনীতি

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি‎

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ ‎জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল।

‎আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বৈঠকটি শুরু হয়।

‎বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ এবং ইসির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মোহাম্মদ জকরিয়া উপস্থিত রয়েছেন। ‎

‎সিইসির সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার।

