খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে ইসলামী আন্দোলনের তিন নেতা

খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির সৈয়দ ফয়জুল করীমসহ দলটির তিন নেতা। আজ বুধবার বিকেলে তাঁরা বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে যান।
সৈয়দ ফয়জুল করীম সেখানে উপস্থিত বিএনপির নেতা ও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন। তিনি খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য ও নেক হায়াত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন।
ফয়জুল করীম বিএনপির নেতা-কর্মী ও খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানান।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের অন্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ।