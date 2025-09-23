এই সময়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের কোনো অংশ থেকে শিরোনাম না করতে মির্জা ফখরুলের অনুরোধ

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘এই সময়’-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে কোনো অংশ ব্যবহার করে সংবাদ বা শিরোনাম না করতে আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
এর আগে, ২২ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে ‘বিএনপি-জামায়াকে ভারত কেন এক বন্ধনীতে রাখছে’ শীর্ষক শিরোনামে মির্জা ফখরুলের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে এই সময়। তবে ওই সাক্ষাৎকারটিতে মির্জা ফখরুলের কিছু অস্বাভাবিক বক্তব্য লক্ষ করা যায়।
এ বিষয়ে দলকে অবহিত করলে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, ‘আমি নিউজ দেখে মহাসচিবের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং নিউজ লিংকটি পাঠিয়েছি। আমাকে জানিয়েছেন, সাক্ষাৎকারে এ ধরনের কথা তিনি বলেননি।’
শায়রুল কবির আরও বলেন, ‘আপনারা এই সাক্ষাৎকার থেকে কোনো অংশ ব্যবহার করে এ ধরনের শিরোনাম না করার জন্য মহাসচিবের নির্দেশে অনুরোধ করছি।’