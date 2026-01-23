হোম > রাজনীতি

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ প্রচারের জন্য ২৩৮টি আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তাঁদের নাম ঘোষণা করেন দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় গিয়ে শাপলা কলির পাশাপাশি ‘‘১০ দলীয় ঐক্যের’’ প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার করা হবে। একই সঙ্গে আমরা গণভোটে ‘‘হ্যাঁ’’ ভোট দেওয়া কেন প্রয়োজন, সে সম্পর্কে মানুষের সঙ্গে কথা বলব।’

এ সময় গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার চালাতে দেশের ২৩৮টি সংসদীয় আসনে এনসিপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন আসিফ। তিনি জানান, এই প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ না নিলেও মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গণভোটের বিষয়ে বলবেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামীকাল শনিবার বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এনসিপির নির্বাচনী থিম সং প্রকাশ করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন, কমিটির মুখ্য সমন্বয়কারী তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়
