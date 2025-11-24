হোম > রাজনীতি

মব ভাইরাসের তাণ্ডবে অতিষ্ট দেশ, কিছু শঙ্কাবোধ করছি: তাহেরী

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

ছবি: সংগৃহীত

মব ভাইরাসের তান্ডবে বাংলাদেশে মানুষ অতিষ্ট বলে মন্তব্য করে শঙ্কার কথা তুলে ধরেছেন ইসলামী বক্তা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। আজ সোমবার দুপুরে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সামনে বলেন সুফীবাদী সংগঠন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এই সাংগঠনিক সচিব।

তাহেরী বলেন, ‘আপনারা জানেন, মব ভাইরাসের তান্ডবে বাংলাদেশে মানুষ অতিষ্ট। একটা মানুষকে হুট করে ধর ধর বলে মেরে ফেলার যে প্রবণতা এবং আমাদের দেশের মধ্যে একটা মানুষ... আপনার সাথে আমার মতভিন্নতা থাকলেই যে তাকে মেরে ফেলতে হবে, দেশের আইনকে অবজ্ঞা করে তাকে মেরে ফেলতে...। মব ভায়োলেন্সের তাণ্ডবের কারণে আমরা কিছু শঙ্কাবোধ মনে করিছ।’

ভিন্নমতাবলম্বীদের দমনে মব সৃষ্টি করে তাঁদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন গিয়াস উদ্দিন তাহেরী। তিনি বলেন, ভিন্নমতাবলম্বীদের মত তাঁদের মতো প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিবাদ করলে মব সৃষ্টি করে তাঁদের দমন করছে একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠী। এভাবে মব সৃষ্টির তাণ্ডবলীলায় বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ অতিষ্ঠ।

সুন্নি জোট থেকে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে: তাহেরী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে দেশের ‘একমাত্র অহিংস শান্তিপ্রিয় দল’ হিসেবে উল্লেখ করে তাহেরী বলেন, তাঁদের দলের সহিংসতার কোনো রেকর্ড নেই। ন্যায় ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে আগামী জাতীয় নির্বাচনে বৃহত্তর সুন্নি জোটের পক্ষ থেকে দেশের ৩০০ আসনেই প্রার্থী নিশ্চিত করা হবে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর গিয়াস উদ্দিন তাহেরী প্রাইভেট কারে করে রংপুরে যান। রংপুর সিটি করপোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় তিনি পাক পাঞ্জাতন সুন্নি মিশন সংস্থার আয়োজনে মুর্শিবাদ আনছারীয়া কাদেরীয়া দরবার শরিফে তাজদারে আউলিয়া কনফারেন্সে প্রধান বক্তা হিসেবে কথা বলবেন।

