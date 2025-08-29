হোম > রাজনীতি

ফের হাসপাতালে খালেদা জিয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ছবি: সংগৃহীত

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ফের হাসপাতালে নেওয়া হলো। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতালে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রাত সাড়ে ১১টা ৪০ মিনিট বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে হঠাৎ অসুস্থতাবোধ করলে গত ২৪ জুলাই মধ্যরাতে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসনকে। কিছু জরুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সে রাতেই তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়।

গত ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। লন্ডন ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডি ও অধ্যাপক জেনিফার ক্রসের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসন। টানা ১৭ দিন ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি ২৫ জানুয়ারি থেকে ছেলে তারেক রহমানের বাসায় ছিলেন। দীর্ঘ চার মাস পর লন্ডন থেকে গত ৬ মে দেশে ফেরেন তিনি। তখন থেকে তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। এই বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার। ৭৯ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর ধরে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছেন।

সম্পর্কিত

‘আওয়ামী লীগ আমলে সুচিকিৎসা না পাওয়ায় খালেদা জিয়াকে বারবার হাসপাতালে নিতে হচ্ছে’

রোডম্যাপ অপরিপক্ব ও আংশিক, জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি: জামায়াত

রোডম্যাপ ঘোষণার পর উপজেলা পর্যায়ে উঠান বৈঠকের সিদ্ধান্ত এনসিপির, শুক্রবার থেকে শুরু

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করেই নির্বাচনে যাব: জামায়াতের নায়েবে আমির

নির্বাচন নিয়ে জনমনে সংশয় লক্ষ‍ করা যাচ্ছে: এবি পার্টি

জুলাই সনদ চূড়ান্তের আগে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শামিল: এনসিপি

নির্বাচনের পরিবেশ নজরদারিতে দলগুলো নিয়ে কমিটি করা দরকার, রোডম্যাপের প্রতিক্রিয়ায় সাকি

নির্বাচনের রোডম্যাপকে স্বাগত জানাল বিএনপি

হাসপাতালে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

ফ্যাসিবাদবিরোধী সব দলকে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার হবে: এ্যানি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা