হোম > রাজনীতি

উত্তরা ইপিজেডে হতাহতের ঘটনায় জামায়াতের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিক আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে এক তরুণ শ্রমিক নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক, উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

আজ মঙ্গলবার জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) সকালে নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিক আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে হাবিবুর রহমান নামের এক তরুণ শ্রমিক নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আমি নিহত হাবিবুর রহমানের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ও আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং হাবিবুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনে গুলি চালানো অনুচিত। অবিলম্বে নিহত শ্রমিকের হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি আহতদের যথাযথ চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং বন্ধ কারখানা চালু করে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহালের আহ্বান জানাচ্ছি।’

সম্পর্কিত

আওয়ামী লীগের মতো চাটার দল হলে বিএনপিকেও মানুষ ভালোবাসবে না: মির্জা ফখরুল

নির্বাচনহীনতায় ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঘটবে: আ স ম রব

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে যা বললেন ৭ দলের নেতারা

শেখ হাসিনা ভারতে বসে নেতা-কর্মীদের নাশকতার নির্দেশনা দিচ্ছেন: মির্জা ফখরুল

নুরের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চান জামায়াতের নায়েবে আমির মুজিবুর

ফ্যাসিবাদের সমর্থনকারী ও তাদের বয়ানে সুর মেলানোদের আইনের আওতায় আনা উচিত: রিজভী

সুদানে ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় জামায়াত সেক্রেটারির শোক

হত্যার উদ্দেশ্যেই নুরকে আঘাত করা হয়েছে: মির্জা ফখরুল

প্রতিহিংসার রাজনীতি আগামীর বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

নুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা