সিপিবির মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু কাল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু করছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি); যা চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।
আজ বুধবার বিকেলে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মঞ্জুর মঈনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সিপিবির সভাপতিমণ্ডলীর সভা থেকে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আবেদন আহ্বান করা হয়। মনোনয়নের আবেদন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার জন্য ঢাকায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় মুক্তিভবনে নির্বাচনী দপ্তর খোলা হয়েছে। প্রতিটি ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার টাকা।
সিপিবি জানিয়েছে, ফ্যাসিস্ট দুঃশাসনের পুনরাবৃত্তি ও উগ্র ডানপন্থা রুখে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে আসন্ন নির্বাচনে জোটগতভাবে ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তারা। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তুতির পাশাপাশি রাজপথে আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
বিজ্ঞপ্তিতে এরই মধ্যে ঘোষিত কয়েকটি কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনসহ বিভিন্ন দাবিতে ২৬ নভেম্বর বেলা ১১টায় নির্বাচন কমিশন ঘেরাও, চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল ইজারায় অনিয়ম এবং লাভজনক টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে ২৩ নভেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং ৪ ডিসেম্বর ‘যমুনা যাত্রা’ কর্মসূচি।