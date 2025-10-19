হোম > রাজনীতি

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সিলেট বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের নিয়ে ঢাকায় বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে বৈঠক করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট বিভাগে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বিভাগের চার জেলার ১৯টি সংসদীয় আসনে দলের প্রায় ৮০ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী অংশ নেন বলে জানা গেছে।

দলীয় সূত্র বলছে, প্রতিটি বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে কেন্দ্রের নেতাদের বৈঠক চলে আসছে আগে থেকেই। এসব বৈঠকে নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় নেতাদের নিজ নিজ এলাকায় কাজ করার পরামর্শ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতারা।

এরই অংশ হিসেবে রোববার সিলেট বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব। বরাবরের মতো এখানেও বিভেদ ও দ্বন্দ্ব ভুলে আগামী নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বার্তা দেন মির্জা ফখরুল।

রোববারের বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক মনোনয়নপ্রত্যাশী জানান, মনোনয়নপ্রত্যাশীরা নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মহাসচিবের সামনে উপস্থাপন করেন। বৈঠকে মহাসচিব সবাইকে বেশ কিছু নির্দেশনা দেন। দল যাঁকে প্রার্থী দেবে, তাঁর বিজয় নিশ্চিতে সবাইকে কাজ করার নির্দেশনা দেন তিনি।

একটি সূত্র বলছে, সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরীকে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর) আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে। তবে তিনি বৈঠকে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের সময় মহাসচিবকে জানান, তিনি সিলেট-১ আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী, সিলেট-৪-এ নন।

এদিকে রোববারের মতবিনিময় নিয়ে দলের একটি সূত্র বলছে, সিলেট বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে এই মতবিনিময়ে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সব মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে সাংগঠনিক দলের পছন্দ মতো ব্যক্তিদের ডাকা হয়েছে। এ নিয়ে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের মধ্যে একটি অংশে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

বিএনপির সূত্র বলছে, সিলেট বিভাগের প্রার্থী নির্ধারণ ও যাচাই-বাছাইয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মূলত সব মনোনয়নপ্রত্যাশীকে ডেকে কথা বলার জন্যই বৈঠকটি তিনি আহ্বান করেছেন।

সম্পর্কিত

ইসিকে ‘গনিমতের মাল’ হিসেবে ভাগ করে নিয়েছে আর্মি, বিএনপি ও জামায়াত: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের হেনস্তা, নেতাদের দুঃখপ্রকাশ

জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেও জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনে কেন— ব্যাখ্যা দিলেন গোলাম পরওয়ার

বিএনপিকে গণ-অভ্যুত্থানের বিপরীতে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা সফল হবে না: সালাহউদ্দিন

ক্ষমতায় গেলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জাতীয়করণের দাবি মানার আশ্বাস মির্জা ফখরুলের

সনদে এনসিপির স্বাক্ষর না করা সবার জন্য কষ্টের ব্যাপার : মান্না

সুস্থ থাকলে নির্বাচনী প্রচারে নামবেন খালেদা জিয়া: রিজভী

নাহিদের ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানালেন সালাহউদ্দিন আহমদ

ইসির চাপিয়ে দেওয়া প্রতীক নেবে না এনসিপি: হাসনাত আবদুল্লাহ

প্রতীক বরাদ্দে ‘স্বেচ্ছাচারিতা’ করছে ইসি: চিঠির জবাবে এনসিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা