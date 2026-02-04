হোম > রাজনীতি

ক্ষমতায় গেলে ‘আমার টাকা আমার হিসাব’ অ্যাপ চালু করতে চায় জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ইশতেহারে দলটি জানিয়েছে, ‘আমার টাকা আমার হিসাব’ অ্যাপ চালুর মাধ্যমে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হবে।

আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীতে একটি হোটেলে নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে এ কথা জানায় জামায়াত।

জামায়াত জানায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও সিভিল সোসাইটিসমূহের ভূমিকা আরও সক্রিয় করতে আইনি ও নীতিগত সহায়তা দেওয়া হবে। মন্ত্রী-এমপিসহ সব পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণী জনসাধারণের সামনে পেশ করতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়, দুর্নীতিরোধে সব পর্যায়ের কাঠামোগত পর্যালোচনা করে দুর্নীতির সুযোগগুলোকে প্রতিরোধ করা হবে। বড় বড় দুর্নীতির উৎসসমূহ পর্যালোচনা করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারাসহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

সম্পর্কিত

জামায়াত আমিরের এক্স ‘হ্যাক’ তারেক রহমানের প্ল্যানের অংশ: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

নারীদের জন্য বিশেষ পরিবহন ও স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হবে: আদীব

নির্বাচন নিয়ে এবারও ষড়যন্ত্র করছে ভারত: নাহিদ ইসলাম

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব: জিতলেও ফল ঝুলবে বিএনপির ২ প্রার্থীর

সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যকর সমাধান সম্ভব: জুবাইদা রহমান

নির্বাচনী ইশতেহার: হতদরিদ্রদের মাসে ৫০০০ টাকা ভাতার ঘোষণা ইসলামী আন্দোলনের

ক্ষমতায় গেলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন করবে জামায়াত

এনাফ ইজ এনাফ, এবার রাজনীতি থেকে সরে যাও: আ.লীগের উদ্দেশে জামায়াত আমির

জামায়াতের ইশতেহারে অগ্রাধিকার পাচ্ছে যেসব বিষয়

বিটিভিতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে চান নাহিদ ইসলাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা