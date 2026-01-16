হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভা, সপরিবারে উপস্থিত তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

খালেদা জিয়া স্মরণে নাগরিক শোকসভায় যোগ দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তোলা। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে আয়োজিত নাগরিক শোকসভা চলছে। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার পর পূর্বনির্ধারিত এই সভা শুরু হয়।

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠানস্থলে দুপুরের পর থেকেই আমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন।

শোকসভায় আমন্ত্রিত অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খালেদা জিয়ার শোকসভায় যোগ দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা।

খালেদা জিয়ার স্মরণে আয়োজিত এই নাগরিক শোকসভায় যোগ দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে এসেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকেরা। নাগরিক শোকসভাকে কেন্দ্র করে পুরো সংসদ ভবন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি দেখা গেছে।

সম্পর্কিত

উত্তরায় অগ্নিকাণ্ডে হতাহতে জামায়াতের আমিরের শোক

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘এনপিএ’র আত্মপ্রকাশ

জুমার নামাজ পড়ে দোয়া চাইলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক

এককভাবে নির্বাচন করবে ইসলামী আন্দোলন

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক, সরকারের আলোচনায় সমর্থন তারেক রহমানের

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির বৈঠক, শুল্ক ও বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা

জামায়াতসহ ১১ দলীয় জোট: অসন্তোষ রেখেই সমঝোতা

আচরণবিধি ভঙ্গ নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

আসন সমঝোতায় এনসিপি কত পেল, ইসলামী আন্দোলনের কী হলো

জামায়াত লড়বে ১৭৯ আসনে, জোটের সমঝোতা ২৫৩টিতে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা