হোম > রাজনীতি

স্বৈরাচার সাচ্চু আমাদের বাসার জায়গা দখল করেছে: তারেক রহমানের কাছে নারীর অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ভাষানটেকের বিআইবি মাঠে বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশের মঞ্চে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন এক নারী। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারের দ্বিতীয় দিন আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ভাষানটেকের বিআইবি মাঠে ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশ। বক্তব্য দিতে এসে সমাবেশে আগতদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মঞ্চে ডেকে নিয়ে তাঁদের মুখে নানা সমস্যা ও চাওয়ার কথা জানতে চান বিএনপির চেয়ারম্যান এবং ঢাকা-১৭ আসনের প্রার্থী তারেক রহমান। তাঁর কাছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ করেন ভাষানটেকের এক নারী।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে তারেক রহমানের কাছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘স্বৈরাচার সাচ্চু আমাদের বাসার জায়গা দখল করেছে। অনেক জায়গা দখল করে নিয়ে গেছে সাচ্চু।’ তিনি বলেন, ‘আমি এখন বলব... বুক ফুলিয়ে বলব। সাচ্চু আমাদের প্রতিবেশী... আওয়ামী লীগ ছিল। আমাদের ১৭ বছর জ্বালাইয়া মারছে, আমার ছোট ভাইকে জেলে নিছে। আমার মেজ ভাইকে জেলে নিছে। সবাইকে জিজ্ঞেস করেন। আমি নাম বলছি... এই সাচ্চু অনেক কিছু করছে।’

এ সময় ওই নারী আরও বলেন, ‘ভাইয়া, আমি আপনাকে ছোটবেলা দেখছি। আমি আপনাদের গাছের অনেক পেয়ারা চুরি করে খেয়েছি। আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।’ জবাবে তারেক রহমান ওই নারীকে ‘বোন’ সম্বোধন করে বলেন, ‘আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে তো অল্প একটু জায়গা আছে। যেটুকু জায়গা আছে, সেখানে পেয়ারাগাছ লাগাবেন। পেয়ারা হলে আমাকে এনে দেবেন।’

এ সময় আরও কয়েকজনকে মঞ্চে ডেকে নিয়ে তাঁদের কাছে এলাকার সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা জানতে চান বিএনপির চেয়ারম্যান। প্রত্যাশার কথা জানিয়ে ভাষানটেকের ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের লিলি বলেন, ‘আমরা বস্তিবাসী, আমাদের কিছুই নাই। আমি চাই আমাদের পুনর্বাসন হোক। আপনি যে ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলেছেন, আমরা সেই ফ্যামিলি কার্ড চাই।’ এ সময় এলাকার বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কথাও জানান লিলি।

ভাষানটেকে থাকা ভ্যানচালক মো. জুয়েলকে উদ্দেশ্য করে তারেক রহমান বলেন, ‘আমি তো এই এলাকার বিএনপির প্রার্থী। এখানে এসে শুধু বক্তৃতা দিলে তো চলবে না। আমার কাছে কী আশা করেন, যদি বিএনপি সরকার গঠন করে।’ জবাবে এই ভ্যানচালক বলেন, ‘আমরা বস্তিতে থাকি। এখানে অনেক খেটে খাওয়া মানুষ আছে আমার মতো। আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবেন—এটাই আমাদের চাওয়া... যদি আপনার সরকার গঠন করেন।’

এ সময় ভাষানটেকের শান্তা নামের একজন বলেন, ‘আমাদের মেয়েদের জন্য কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই এখানে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতেও আমাদের স্বাধীনভাবে ঢুকতে অনেক অসুবিধা হয়। এটার জন্য আপনি যদি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।’

এ সময় ফ্যামিলি কার্ডের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তারেক বলেন, ‘এই কার্ডের মাধ্যমে আমরা একজন নারীকে... যারা স্বামী আছে, সংসার আছে, সন্তান আছে, তাদের মাসে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা দেব অথবা সমপরিমাণ অর্থের খাদ্যসামগ্রী সেগুলো দেব।’

ফ্যামিলি কার্ডের আড়াই হাজার টাকায় কোনো সুবিধা হবে কি না—ওই নারীর কাছে জানতে চাইলে ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়ে এতে অনেক সুবিধা হবে বলে জানান ওই নারী। এরপর তাঁর কথার সূত্র ধরে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, ‘আপনারা যদি ফ্যামিলি কার্ডের বিষয়ে একমত হন এবং পুরুষ যাঁরা আছেন—তাঁরা যদি চান আপনার মা-বোন বা স্ত্রীর হাতে এ রকম একটি ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছাক, তাহলে তো দুটো কাজ করতে হবে। এখান থেকে বিএনপির প্রার্থীকে জয়ী করতে হবে। দুই, আপনাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে বলতে হবে, সারা বাংলাদেশে ধানের শীষকে জয়যুক্ত করার জন্য। তাহলেই ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া সম্ভব হবে।’

সম্পর্কিত

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

ভাষানটেকে বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান

এবারের নির্বাচন প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের সংসদে পাঠানোর নির্বাচন: নাহিদ ইসলাম

দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশনে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াত আমির

নির্বাচন বানচাল করতেই কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতাকে গুলি: মির্জা ফখরুল

কেউ কেউ বসন্তের কোকিল, উড়ে এসে জুড়ে বসে: জামায়াত আমির

সামনে আগাব, নাকি পেছনে যাব—এই নির্বাচনেই তার ফয়সালা: সারজিস আলম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা