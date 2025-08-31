নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন খালেদা জিয়া

হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের সার্বিক খোঁজখবর নিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।
গতকাল শনিবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনকে নুরের খোঁজখবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, বেগম খালেদা জিয়া তাঁর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তিনি মর্মাহত এবং এ হামলার নিন্দা জানিয়েছেন।
তিনি জানান, বেগম জিয়া নুরের যথাযথ চিকিৎসার অনুরোধ করেছেন।
এ ছাড়া বেগম খালেদা জিয়া নুরুল হকের দ্রুত এবং সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছেন বলেও শায়রুল কবির উল্লেখ করেন।
উল্লেখ্য, রাজধানীর কাকরাইলে শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টি (জাপা) ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জাপার কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গণঅধিকার পরিষদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের লাঠিপেটায় গুরুতর আহত হন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বেশ কয়েকজন। নুর বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।