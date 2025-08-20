হোম > রাজনীতি

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রার্থিতা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম নেওয়ার শেষ দিনেও প্যানেল চূড়ান্ত করতে পারেনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করে চূড়ান্ত প্যানেল ঘোষণা করেছে তারা।

আজ দুপুর ১২টার দিকে প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।

প্রার্থিতা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভিপি প্রার্থী হিসেবে আবিদুল ইসলাম খান আবিদ, জিএস প্রার্থী হিসেবে তানভীর বারী হামিম এবং এজিএস প্রার্থী হিসেবে তানভীর আল হাদী মায়েদকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া অন্যান্য হল ও বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।

সম্পর্কিত

থাইল্যান্ডে চিকিৎসা নিয়ে ফিরেই আবার অসুস্থ মির্জা ফখরুল, হাসপাতালে ভর্তি

রাষ্ট্রপতির ঘোষণার মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি চায় জামায়াত

সংবিধান বা লিখিত বিধিবিধান দিয়ে কখনোই ফ্যাসিবাদ ঠেকানো যায় না: তারেক রহমান

পিআর পদ্ধতিতে জনগণের অধিকার পূরণ হবে না: মির্জা ফখরুল

মুক্তিযুদ্ধের মতো জুলাই গণ-অভ্যুত্থানেও যুক্ত ছিল প্রবাসীরা, তবু সনদে নেই স্বীকৃতি: গণঅধিকার পরিষদ

হাসিনা-আ.লীগ ছাড়া বাংলাদেশকে বন্ধু মনে করে না ভারত: দুদু

ফ্যাসিস্টরা পাশের দেশে, নির্বাচনে বিলম্ব দেশের জন্য ঝুঁকি বয়ে আনবে: দুদু

চোখের চিকিৎসায় ব্যাংককে গেলেন মির্জা আব্বাস

জুলাই সনদের চূড়ান্ত খসড়ার সূচনা ও ৩টি দফা নিয়ে আপত্তি আছে: সালাহউদ্দিন আহমদ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা