ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম নেওয়ার শেষ দিনেও প্যানেল চূড়ান্ত করতে পারেনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করে চূড়ান্ত প্যানেল ঘোষণা করেছে তারা।
আজ দুপুর ১২টার দিকে প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
ভিপি প্রার্থী হিসেবে আবিদুল ইসলাম খান আবিদ, জিএস প্রার্থী হিসেবে তানভীর বারী হামিম এবং এজিএস প্রার্থী হিসেবে তানভীর আল হাদী মায়েদকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া অন্যান্য হল ও বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।