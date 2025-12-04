হোম > রাজনীতি

জোবাইদাকে ছাড়াই লন্ডনে যেতে পারেন খালেদা জিয়া, সঙ্গে থাকবেন আরেক পুত্রবধূ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দুই পুত্রবধূ জোবাইদা রহমান ও শর্মিলা রহমানকে নিয়ে এ বছরের মে মাসে দেশে ফেরেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে বড় ছেলে তারেক রহমানসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁকে বিদায় জানান। ফাইল ছবি বিএনপি মিডিয়া সেল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমানের আগামীকাল শুক্রবার ঢাকায় পৌঁছে শাশুড়ি খালেদা জিয়াকে নিয়ে ফের লন্ডনে যাওয়ার কথা। তবে জোবাইদা রহমানের দেশে ফিরতে কোনো কারণে দেরি হলে সে ক্ষেত্রে ছোট ছেলের স্ত্রী শর্মিলা রহমানকে নিয়েই লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেবেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

ব্যক্তিগত সহকারী থেকে শুরু করে কয়েকজন চিকিৎসকও থাকবেন তাঁর সঙ্গে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দেশবাসীর অনিঃশেষ দোয়া, আন্তরিকতা ও কূটনীতিকদের সহযোগিতায় তাঁর শারীরিক অগ্রগতি হয়েছে। উন্নত ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ম্যাডামকে অতি শীঘ্র লন্ডনের হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই চিকিৎসা-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন ডা. জোবাইদা রহমান, যিনি লন্ডন থেকে সার্বিক সমন্বয় করে যাচ্ছেন।’

জোবাইদা রহমান আজ বৃহস্পতিবার দেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে আগামীকাল সকালে ঢাকা পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন জানিয়ে মাহদী আমিন লেখেন, ‘তিনি (জোবাইদা রহমান) সাথে থেকে দেশনেত্রীকে কাতারের অত্যাধুনিক এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন নিয়ে যেতে পারেন। তবে তার আগেই যদি ফ্লাইট ব্যবস্থা করা যায় কিংবা তাঁর আসা না হয়, সেই বিবেচনায় লন্ডনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রিচার্ড বিল ইতিমধ্যে ঢাকায় এসেছেন। ম্যাডামের পুত্রবধূ শর্মিলা রহমান, কয়েকজন চিকিৎসক ও কর্মকর্তাও এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সার্বক্ষণিক পাশে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।’

দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া।

গত ২৩ নভেম্বর শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে।

খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন আজ সংবাদমাধ্যমকে জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে আজ মধ্যরাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে যুক্তরাজ্যে নেওয়া হবে। কাতারের এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা ছাড়বেন তিনি।

খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিতে আজ ঢাকার উদ্দেশে জোবাইদা রহমান রওনা হবেন বলে বিএনপির উচ্চপর্যায়ের একাধিক সূত্র বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিল। দেশে পৌঁছানোর পর তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিয়ে ফের লন্ডনে যাত্রা করবেন বলেও সূত্রগুলোর বরাতে জানায় সংবাদমাধ্যমটি।

