ঢাকার কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দিচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা: শফিকুর রহমান। শনিবার রাতে পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান রাজধানীর ৬০ ফিট মনিপুর বয়েজ হাইস্কুলে ভোট দেবেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

জামায়াত আমির ঢাকা-১৫ আসন থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে এবারের নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। ডা. শফিকুর রহমান দলীয় প্রধান এবং ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যেরও প্রধান। এ কারণে তাকে নির্বাচনী প্রচারের জন্য দেশব্যাপী ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তফসিল ঘোষণার আগ থেকেই তিনি দেশের বিভিন্ন জেলা ও শহর সফর করেছেন এবং দলীয় ও জোটের জনসভায় বক্তব্য দিয়েছেন। তবে নির্বাচনের দিন ঠিকই তিনি নিজ আসনে থাকবেন বলে জানা গেছে।

