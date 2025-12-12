দেশকে পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা চলছে: ছাত্রশিবির

দেশকে পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা চলছে বলে মনে করছে ইসলামী ছাত্রশিবির। আজ শুক্রবার ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিক্রিয়ায় এক যৌথ বিবৃতিতে এমনটি বলেন সংগঠনটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম ও সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম সাদ্দাম।
বিবৃতিতে জাহিদুল ইসলাম ও নূরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম যোদ্ধা, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র এবং আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিকে দুর্বৃত্তরা গুলি করে গুরুতরভাবে আহত করেছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় ছাত্রশিবির।
তাঁরা আরও বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরের দিন একজন সংসদ সদস্য প্রার্থীর ওপর হামলা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেশকে পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা চলছে। তাঁকে প্রফেশনাল কিলার দিয়ে টার্গেট কিলিংয়ের চেষ্টা করা হয়েছে—যা নোংরা ও ঘৃণ্য রাজনীতির স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। মানুষ হত্যা করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপচেষ্টা আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি।’
শিবির সভাপতি ও সেক্রেটারি বলেন, অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে। পাশাপাশি জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও জোরদার করতে হবে।
দেশবাসীর কাছে ওসমান হাদির সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেন জাহিদ ও সাদ্দাম এবং তাঁর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বানও জানান।