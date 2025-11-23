হোম > রাজনীতি

মজলুম জালিম হচ্ছে, ফ্যাসিবাদবিরোধীরা ফ্যাসিবাদী হচ্ছে: মাহফুজ আলম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। ছবি: ফাইল ছবি

সমাজে ও রাষ্ট্রে চিন্তা ও আচারের বৈচিত্র্যকে যদি বাধাগ্রস্ত করা হয়, তবে দেশে ফ্যাসিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং জুলাই বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তিনি বলেছেন, জুলুমকে ন্যায়বিচার এবং সহিংসতাকে দরদ দিয়ে প্রতিস্থাপন না করে যারা নতুন মাত্রার জুলুম ও সহিংসতা করে বেড়াচ্ছেন, তাঁরাই ফ্যাসিবাদের পুনর্জাগরণের জন্য দায়ী থাকবেন।

আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এসব কথা বলেন।

ফেসবুক পোস্টে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম লেখেন, ‘মজলুম জালিম হচ্ছে, ফ্যাসিবাদবিরোধীরা ফ্যাসিবাদী হচ্ছে। পুরা পরিস্থিতি হতাশা ও ক্ষুব্ধতার। জুলুমকে ইনসাফ দিয়ে, সহিংসতাকে দরদ দিয়ে প্রতিস্থাপন না করে যারা নূতন মাত্রার জুলুম ও সহিংসতা করে বেড়াচ্ছেন, তারা ফ্যসিবাদের পুনর্জাগরণের জন্য দায়ী থাকবেন। সমাজে রাষ্ট্রে চিন্তা ও আচারের বৈচিত্র‍্যকে বাধাগ্রস্ত করলে ফ্যসিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং জুলাই বিপ্লব ব্যর্থ হবে। তাসাওফপন্থী, ফকির, বাউলসহ সকল ভিন্নমতাবলম্বীদের উপর সবধরনের জুলুম বন্ধ হোক।’

মানিকগঞ্জে ‘তৌহিদি জনতা’র ব্যানারে বাউল আবুল সরকারের ভক্তদের ওপর হামলা, আহত ৩

উপদেষ্টা মাহফুজ তাঁর পোস্টে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করেননি। তবে আজ সকালে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার বাউলশিল্পী আবুল সরকারের ভক্ত-অনুরাগীদের ওপর মানিকগঞ্জে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

