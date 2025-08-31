হোম > রাজনীতি

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় এনসিপির চার নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় এসেছেন এনসিপির চার নেতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পৌঁছেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে এনসিপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসুদ যমুনায় আসেন।

যমুনায় এসেছেন এনসিপির চার নেতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এর আগে আজ এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, বিকেল সাড়ে ৪টায় জামায়াত, সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপি ও সবশেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।

সম্পর্কিত

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যমুনায় পৌঁছেছে জামায়াতের প্রতিনিধিদল

নুরের ওপর হামলা পরিকল্পিত: রিজভী

হত্যাকারীদের প্রতিষ্ঠায় একটি মহল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে: শামসুজ্জামান দুদু

নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসার দাবি গণঅধিকার পরিষদের

নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন খালেদা জিয়া

‘নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি, মুখে স্বাভাবিক খাবার খাচ্ছেন’

নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি

ক্ষমতায় গেলে বছরে ৫ কোটি গাছ লাগাবে বিএনপি: মাহদী আমিন

জাপার হঠাৎ সক্রিয়তায় উত্তাপ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা