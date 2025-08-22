ইনকাম নয়, সেবার জন্য রাজনীতি করতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের প্রতি এ্যানির আহ্বান

বিএনপি নেতা-কর্মীদের ইনকাম নয়, সেবার জন্য রাজনীতি করার আহ্বান জানিয়েছেন দলের যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।
আজ শুক্রবার ফেনীর রামগতি উপজেলার আলেকজান্ডার মডেল সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে উপজেলা ও পৌর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে এ্যানি এই আহ্বান জানান।
বিএনপি নেতা বলেন, ‘আমরা রাজনীতি করি, নেতৃত্ব দিই ইনকাম করার জন্য? না, এসব চলবে না। রাজনীতি করবেন সেবার জন্য, সম্মানের জন্য। কেউ নেতা হয়ে মোড়লগিরি করবেন—এ ভাব থেকে সরে আসতে হবে। কারণ, আমরা দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়েছি তারেক রহমানের নেতৃত্বে।’
এ্যানি আরও বলেন, ‘আমাদের চিরদিন মনে রাখতে হবে ফ্যাসিস্ট হাসিনার কথা, ভোলা যাবে না। তারেক রহমান জিয়াউর রহমানের যে স্বপ্নটাকে লালন করেন, খালেদা জিয়ার আপসহীন স্টাইলে যে কাজটা করার চিন্তা করেন, সে কাজটাতে ৫ তারিখের পর হাত দিয়েছেন। এখন আগের কোনো রাজনীতি চলবে না, ১৭ বছরের ট্রেন্ড চলবে না। তারেক রহমান নতুনভাবে রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা উপহার দেবেন।’
তারেকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ গড়তে হবে এবং এটা বিএনপি নেতা-কর্মীদের জন্য চ্যালেঞ্জ, অঙ্গীকার ও প্রত্যয় বলে মন্তব্য করেন এ্যানি।
সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহশিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক এ বি এম আশ্রাফ উদ্দিন নিজাম।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম আহ্বায়ক হাছিবুর রহমান হাছিব, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. জামাল উদ্দিন, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক শাহেদ আলী পটু প্রমুখ।
এর আগে জাতীয় ও দলীয় সংগীত পরিবেশন এবং পতাকা উত্তোলন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অতিথিরা।
প্রসঙ্গত, ২২ বছর পর এখানে প্রকাশ্যে বিএনপির সম্মেলন হলো। এর আগে ২০০৩ সালে সম্মেলন হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। আর সর্বশেষ ২০২২ সালের ৩০ অক্টোবর বিএনপির উপজেলা ও পৌর ইউনিটের কমিটি গঠন করা হয়।