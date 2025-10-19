হোম > রাজনীতি

ইসিকে ‘গনিমতের মাল’ হিসেবে ভাগ করে নিয়েছে আর্মি, বিএনপি ও জামায়াত: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচন কমিশনকে ‘গনিমতের মাল’ হিসেবে সেনাবাহিনী, বিএনপি ও জামায়াত ভাগ করে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ রোববার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সামনে এ মন্তব্য করেন তিনি।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যে গনিমতের মালগুলো রেখে গিয়েছিল, সেই গনিমতের মাল বিএনপি, জামায়াত ও উপদেষ্টারা—সবাই ভাগ করে নিয়েছে। রাষ্ট্রের বর্তমান যা অবস্থা, এই ইলেকশন কমিশনও তারা গনিমতের মাল হিসেবে ভাগ করেছে। আর্মি এক ভাগ নিয়েছে, বিএনপি এক ভাগ নিয়েছে, জামায়াত এক ভাগ নিয়েছে। গণতান্ত্রিক যাত্রায় আমরা নির্বাচন কমিশনকে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের কাছে, কোনো ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের কাছে অথবা কোনো ফ্যামিলির কাছেও বর্গা দিতে চাই না। আমরা জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে দেখতে চাই।’

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী জানান, যাঁর হাত দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, আহত হয়েছে, শহীদ হয়েছে, এর অন্যতম কারিগর ছিলেন চুপ্পু; সেই চুপ্পুর হাতের সাইন দিয়ে এনসিপি বাংলাদেশে কোনো জুলাই সনদ মানবে না বলেও জানান তিনি।

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমরা চাই বাংলাদেশে দ্রুত একটা নির্বাচন হোক। এই নির্বাচন কমিশন যদি কোনো দলদাস না হয়, ক্যান্টনমেন্টের দাস না হয়ে এক মাসও কাজ করে, বাংলাদেশে একটা ক্রেডিবল ইলেকশন দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তারা সেই চ্যালেঞ্জটা ফেস করবে কি না। আজ থেকেও যদি সৎ সাহস নিয়ে কাজ করে, বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে গাদ্দারি না করে, তাহলে নির্বাচন করা সম্ভব।’

এনসিপির প্রতিনিধিদল ইসি সচিবের হাতে দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম স্বাক্ষরিত চিঠি জমা দেয়। এ সময় এননিসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ, খালেদ সাইফুল্লাহ ও জহিরুল ইসলাম মূসা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে দুপুরে এক ফেসবুক পোস্টে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহউদ্দিন সিফাত লিখেছেন, ‘এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। এরা কারো প্রেসক্রিপশনে ডে-ওয়ান থেকে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। টিআইবির চোখে অবশ্য আমরাই ‘‘কিংস পার্টি’’।’

