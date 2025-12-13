হোম > রাজনীতি

ফ্যাসিবাদ-সন্ত্রাসবিরোধী জাতীয় ঐক্য দেখাতে চায় বিএনপি: সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির স্থানীয় কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি ফ্যাসিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী জাতীয় ঐক্য দেখাতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘বিএনপি ঐক্য দেখাতে চায়; এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী ও সন্ত্রাসবিরোধী জাতীয় ঐক্যটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।’

আজ শনিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘আমাদের ভেতরে বিভেদ না থাকলে জাতীয়ভাবে সব ধরনের সন্ত্রাস মোকাবিলা করা সম্ভব।’

এ সময় দুর্বৃত্তের গুলিতে গুরুতর আহত শরিফ ওসমান হাদির প্ল্যাটফর্ম ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে বিএনপির সর্বাত্মক অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী ও সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশের ডাক দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজও তাদের সভা চলছে এবং আগামীকাল ও পরশু শাহবাগ বা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিরোধ সমাবেশের আহ্বান জানানো হতে পারে। সেখানে সর্বাত্মক অংশগ্রহণের বিষয়ে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—আমরা যাব।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা জানি, এই অপশক্তি দেশের ভেতরেও সক্রিয় এবং দেশের বাইরেও সক্রিয়। তাই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা আহ্বান জানিয়েছি।’

‘আমরা ঐক্য দেখাতে চাই’—উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী ও সন্ত্রাসবিরোধী জাতীয় ঐক্যটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। একমাত্র এর মাধ্যমেই আমরা এই ধরনের জাতীয় সংকট রুখতে পারব।’

প্রার্থীদের ওপর সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কা প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমরা এ ধরনের কোনো আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে সরকারের দায়িত্ব আছে, রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব আছে এবং জনগণের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।’ তিনি আরও বলেন, ‘স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, যৌথ বাহিনী, সরকার, জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে ইনশা আল্লাহ এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।’

