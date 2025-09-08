ইসিতে দলের নিবন্ধন ও প্রবাসী ভোটের খোঁজ নিল এনসিপি

নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে দলের নিবন্ধন ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি জেনে গেলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল।
আজ সোমবার বিকেলের আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠক করেন এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ, যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসাসহ তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল।
বৈঠক শেষে জহিরুল ইসলাম মুসা সাংবাদিকদের বলেন, ‘আপনারা জানেন যে জাতীয় নাগরিক পার্টি নিবন্ধন পাওয়ার জন্য সব শর্ত পূরণ করেই আবেদন করেছিল। সেটি প্রক্রিয়াধীন। আমরা নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিবের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, সেই প্রক্রিয়াটি কোন পর্যায়ে আছে। তাঁরা আমাদের আপডেট দিয়েছেন যে, এটি মাঠপর্যায় থেকে ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়ে তাঁদের কাছে রিপোর্টগুলো আসছে। এই রিপোর্টগুলো কম্পাইল করার পর তাঁরা হয়তো এ মাসের ভেতরেই শুধু এনসিপির ব্যাপারে না, অন্য যে কয়টা রাজনৈতিক দল উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের মধ্যে যাদের রিপোর্টগুলো পজিটিভ আসবে, তাদের সবার ব্যাপারেই একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে।’
তিনি বলেন, ‘যেহেতু ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে, তার আগেই সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কমিশনের একটি ধারাবাহিক ডায়লগের আয়োজন করতে হবে। সে ডায়লগের অংশ হিসেবে তাঁরা সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বসবেন। বিশেষ করে যারা নতুনভাবে নিবন্ধিত হবেন তাঁদেরসহ এই বিষয়টি আজকে আমরা আলোচনা করেছি।’
প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনের বিষয়ে জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘আপনারা জানেন যে জাতীয় নাগরিক পার্টির শুরু থেকেই আমরা খুবই উচ্চ কন্ঠে প্রবাসী ভোটিংয়ের দাবি জানিয়ে এসেছিলাম। সে ব্যাপারেও আমরা একটি আপডেট জানতে চেয়েছিলাম এবং সেখান থেকেও আমাদের জানানো হয়েছে। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাঁদের ভোটগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সেটি কতদিন আগে এই পোস্টাল ব্যালটগুলো পাঠানো হবে এবং কী প্রক্রিয়ায় তারা আবার ভোটটি সম্পন্ন করে আবার পাঠাবেন, সে বিষয়টিতে আমরা আলোচনা করেছি। কমিশন থেকে আমাদের যেটা জানানো হয়েছে যে, যারা বিদেশে বসে ভোট দেবেন এবং বাংলাদেশেও যারা নিজ সংসদীয় আসনের বাইরে থাকবেন, যারা কোনো পেশাগত বা অন্য কোনো কারণে আছেন, তাঁরাও পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সেজন্য কমিশনের পক্ষ থেকে একটি অ্যাপ ওপেন করা হবে এবং ওখানে একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া থাকবে। নিবন্ধন সম্পন্ন করলে তাঁদের আগে থেকেই ব্যালট পেপার পাঠানো হবে এবং ভোটিং সম্পন্ন করে আবার পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনে পাঠাবেন। এটি মূল ভোটের যে কাউন্ট সেটির সঙ্গে গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।’