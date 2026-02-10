ছাত্রদলে যোগ দিলেন জাতীয় ছাত্রশক্তি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬০ নেতা-কর্মী

জাতীয় ছাত্রশক্তি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গুলশান থানা শাখার আহ্বায়ক, সদস্যসচিব ও মুখ্য সংগঠকের নেতৃত্বে ৬০-এর অধিক নেতা-কর্মী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানের একটি রেস্তোরাঁয় তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রদলে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান।
কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নবাগত নেতা-কর্মীদের বরণ করেন। ছাত্রদলে যোগ দেওয়া নেতা-কর্মীরা হলেন মোহাম্মদ জিয়াদ, আহ্বায়ক সজীব সরদার নিহাল, মেহেদী হাসান আরাফাত, মো. সাব্বির আহমেদ, সায়েম দেওয়ান, মো. জহিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ তামিম ইসলাম, তামিম মাহমুদ মাশরুর, রিদওয়ান হোসেন আফনান, বিক্রম কুমার অলক প্রমুখ।