হোম > রাজনীতি

নির্বাচনের রোডম্যাপকে স্বাগত জানাল বিএনপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপকে স্বাগত জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) গণমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেছেন, দেশের সমস্যা সমাধানে নির্বাচন দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

যারা নির্বাচনে বাধা দেওয়া কিংবা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন, যারা হটকারী সিদ্ধান্ত নেবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবারের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলেও প্রত্যাশা করেছেন তিনি।

বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিএনপি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আগেও সহযোগিতা করেছে, সামনেও সব ধরণের সহায়তা করবে।

এর আগে, আজ বিকেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে রোডম্যাপ ঘোষণা করেন ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

সম্পর্কিত

হাসপাতালে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

ফ্যাসিবাদবিরোধী সব দলকে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার হবে: এ্যানি

পিআর পদ্ধতি বিদেশি কনসেপ্ট, বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপরিচিত: মেজর (অব.) হাফিজ

গয়েশ্বর রায়ের দুর্নীতি মামলার রায় পিছিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর

সবাইকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে—এ ধারণা ছেড়ে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে: আমীর খসরু

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

নির্বাচন জড়িয়ে যাচ্ছে অনৈক্যের জালে

চীনে হুয়াওয়ের এক্সিবিশন সেন্টারে এনসিপির নেতারা

তারেক রহমান যেন প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন, সে জন্য জামায়াত ষড়যন্ত্র করছে: বুলু

কাজী নজরুলের চেতনা ধারণ করে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সংগ্রাম: রিজভী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা