খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় ঢাকায় লন্ডন ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যুক্তরাজ্য থেকে ডা. রিচার্ড বেল ঢাকায় পৌঁছেছেন। আজ বুধবার সকাল ১০টা ২০ মিনিটে লন্ডন ক্লিনিকের এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দর থেকে তিনি হোটেলে যান। পরে সেখান থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
উল্লেখ্য, গত জানুয়ারিতে খালেদা জিয়াকে যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে চিকিৎসা নেন। কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। জটিল রোগীদের দীর্ঘ দূরত্বে স্থানান্তরের জন্য অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামে সজ্জিত এয়ারবাস এ৩১৯ মডেলের এই উড়োজাহাজ।
গত ২৩ নভেম্বর থেকে বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া। তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণে অবস্থার অবনতি হলে গত ২৭ নভেম্বর থেকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) আনা হয়। সেখানে তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থায় নিবিড়ভাবে চিকিৎসা চলছে। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞদের একটি মেডিকেল বোর্ড খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম তদারকি করছেন।
এভারকেয়ার হাসপাতালের একটি সূত্র জানায়, বর্তমানে এই মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে চীনের ১০ সদস্যের একটি চিকিৎসক দলও কাজ করছে।
খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান, বিএনপি চেয়ারপারসনের চিকিৎসা দিতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, কাতার, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান, ভারতসহ বন্ধুপ্রতিম অনেক দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।
জাহিদ আরও জানান, খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডে রয়েছেন অধ্যাপক এফ এম সিদ্দিকী, অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক এ কিউ এম মহসিন, অধ্যাপক শামসুল আরেফিন, অধ্যাপক জিয়াউল হক, অধ্যাপক মাসুম কামাল, অধ্যাপক এ জেড এম সালেহ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাইফুল ইসলাম এবং ডা. জাফর ইকবাল।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক রফিকউদ্দিন আহমেদ এবং অধ্যাপক জন হ্যামিল্টন, অধ্যাপক হামিদ রব, যুক্তরাজ্য থেকে অধ্যাপক জন পেট্রিক, অধ্যাপক জেনিফার ক্রস, খালেদা জিয়া পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান বাংলাদেশের চিকিৎসকদের যৌথভাবে গঠিত মেডিকেল টিমের সঙ্গে কাজ করছেন।