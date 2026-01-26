শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এনসিপির নির্বাচনী পদযাত্রা শুরু

জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম শহীদ ইশমামুল হকের কবর জিয়ারত করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী পদযাত্রা শুরু হলো। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের দর্জি পাড়ায় শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারত করেন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।
পদযাত্রা কর্মসূচিতে আরও আছেন—এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক ও যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম, চট্টগ্রাম ৮ আসনে জামায়াত-এনসিপি ১১ দলীয় জোটের পক্ষে শাপলা কলির প্রার্থী জোবাইরুল আরিফ ও এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিডিয়া সেক্রেটারি ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ।
সোমবার সকালে চট্টগ্রামে শহীদ ওয়াসিমের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে এনসিপির পদযাত্রা শুরুর কথা ছিল। তবে এ দিন সকালে এনসিপির মিডিয়া টিম জানায়, দীর্ঘ যানজটে পড়ায় দলের নেতাদের চট্টগ্রামে পৌঁছাতে দেরি হয়। তাই তার শহীদ ওয়াসিমের পরিবর্তে শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে পদযাত্রা শুরু করবেন।